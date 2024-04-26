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26 апреля, 19:45

Пьяные украинские военкомы кинулись с кулаками на женщин, пытавшихся отбить волонтёра

На Украине военкомы мобилизовали волонтёра и кинулись драться с его заступницами

В украинских телеграм-каналах расходится видео, на котором пьяные сотрудники Львовского ТЦК (территориальный центр комплектования) кинулись драться с женщинами. На кадрах видно, что речь военкомов неразборчива, а сами они еле стоят на ногах.

На Украине военкомы мобилизовали волонтёра и кинулись драться с его заступницами. Видео © Telegram / "Страна.ua"

По утверждениям СМИ, военкомы задержали молодого человека, который, предположительно, является волонтёром. Женщины попытались отбить юношу и объяснить всё военкомам, но сотрудники ТЦК были настроены весьма агрессивно. Они бросились драться с заступницами, кричали на них матом, а также заламывали руки. Судя по видео, мужчины были изрядно пьяны.

Издание "Страна.ua" впоследствии сообщило, что военкомат осудил действия и своих сотрудников, и женщин. При этом там утверждают, что мужчину они "выкрали законно, поскольку его признали годным".

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Всё чаще на Украине фиксируются случаи применения грубой силы сотрудниками местных военкоматов. Не так давно в одном из них призывника запытали до смерти. По словам матери погибшего, сына доставили в ТЦК, где над ним издевались и угрожали.

Обложка ©

Telegram / "Страна.ua"

Оксана Попова
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