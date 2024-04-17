В Запорожье засняли беспредел местных военкомов под недовольные возгласы людей

В Запорожье мужчины в военной форме грубо попытались захватить мужчину прямо на улице, едва не затолкав его в автомобиль на глазах у местных жителей.

Конфликт на улице в Запорожье с людьми в военной форме. Видео © Telegram / "Политика страны"

Прохожий активно пытался вырваться из рук двух мужчин в военной форме под недовольные возгласы и сигналы машин. Как пишет телеграм-канал "Политика страны", в Запорожском областном Территориальном центре комплектования (украинский аналог военкомата. — Прим. Life.ru) уже открестились от действий своих сотрудников, заявив, что на видео их нет.