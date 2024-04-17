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17 апреля, 00:16

В Запорожье засняли беспредел местных военкомов под недовольные возгласы людей

В Запорожье местный ТЦК открестился от похищения мужчины своими сотрудниками

В Запорожье мужчины в военной форме грубо попытались захватить мужчину прямо на улице, едва не затолкав его в автомобиль на глазах у местных жителей.

Конфликт на улице в Запорожье с людьми в военной форме. Видео © Telegram / "Политика страны"

Прохожий активно пытался вырваться из рук двух мужчин в военной форме под недовольные возгласы и сигналы машин. Как пишет телеграм-канал "Политика страны", в Запорожском областном Территориальном центре комплектования (украинский аналог военкомата. — Прим. Life.ru) уже открестились от действий своих сотрудников, заявив, что на видео их нет.

В Одессе мужчины силой отбились от военкомов, пытавшихся попасть в трамвай
В Одессе мужчины силой отбились от военкомов, пытавшихся попасть в трамвай

Ранее Life.ru писал, что в Одессе сотрудники военкоматов начали применять газовые баллончики при задержании призывников на улицах. Об этом свидетельствуют видеозаписи, появившиеся на просторах международной паутины.

Обложка ©

Telegram / "Политика страны"

Алексей Соловьёв
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