На Украине убрали категорию "ограниченно годен" к службе в армии
Зеленский подписал закон об отмене категории "ограниченно годен" к службе
Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет нормы об "ограниченно годных" военнообязанных. Об этом пишет местное издание "Страна".
Таким образом, теперь "ограниченно годные" в течение девяти месяцев должны пройти повторную военно-лечебную комиссию (ВЛК), чтобы их определили в одну из двух оставшихся категорий — "годен" или "не годен".
Напомним, ранее Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Рада в первом чтении приняла его ещё весной прошлого года, а Зеленский сейчас, как пишут украинские СМИ, внезапно вспомнил о нём, так как не уверен, что парламент в ближайшее время сможет одобрить документ во втором чтении. При этом увеличивать базу для мобилизации Киеву каким-то способом необходимо уже сегодня. На фоне нехватки солдат в Незалежной идёт подготовка к мобилизации даже студентов и преподавателей учебных заведений. Военное положение в стране продлено до 13 мая.
ТАСС / Максим Паб