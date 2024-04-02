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2 апреля, 17:35

На Украине убрали категорию "ограниченно годен" к службе в армии

Зеленский подписал закон об отмене категории "ограниченно годен" к службе

Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет нормы об "ограниченно годных" военнообязанных. Об этом пишет местное издание "Страна".

Таким образом, теперь "ограниченно годные" в течение девяти месяцев должны пройти повторную военно-лечебную комиссию (ВЛК), чтобы их определили в одну из двух оставшихся категорий — "годен" или "не годен".

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Напомним, ранее Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Рада в первом чтении приняла его ещё весной прошлого года, а Зеленский сейчас, как пишут украинские СМИ, внезапно вспомнил о нём, так как не уверен, что парламент в ближайшее время сможет одобрить документ во втором чтении. При этом увеличивать базу для мобилизации Киеву каким-то способом необходимо уже сегодня. На фоне нехватки солдат в Незалежной идёт подготовка к мобилизации даже студентов и преподавателей учебных заведений. Военное положение в стране продлено до 13 мая.

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ТАСС / Максим Паб

Никита Никонов
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