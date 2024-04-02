На Украине убрали категорию "ограниченно годен" к службе в армии

Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет нормы об "ограниченно годных" военнообязанных. Об этом пишет местное издание "Страна".

Таким образом, теперь "ограниченно годные" в течение девяти месяцев должны пройти повторную военно-лечебную комиссию (ВЛК), чтобы их определили в одну из двух оставшихся категорий — "годен" или "не годен".