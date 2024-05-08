На Украине приняли закон о мобилизации осуждённых

Верховная рада Украины приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления. Об этом в среду, 8 мая, заявил депутат Алексей Гончаренко*, называющий себя соавтором документа.

"Верховная рада разрешила некоторым категориям заключённых мобилизоваться в ряды Вооружённых сил Украины. Законопроект принят во втором чтении 279 голосами. Я давно отстаивал позицию, чтобы заключённые за нетяжкие статьи получили право на защиту своей родины", — указал он в телеграм-канале.

По словам парламентария, осуждённые за тяжкие преступления, например умышленное убийство, изнасилование и преступления против основ нацбезопасности, не подпадут под мобилизацию.

Как сообщал Life.ru, 3 мая Министерство обороны Украины опубликовало приказ о признании годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями. В документе уточняется, что в армию не будут призывать онкобольных с метастазами или при невозможности проведения операции.