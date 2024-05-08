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8 мая, 18:19

На Украине приняли закон о мобилизации осуждённых

Депутат Рады Гончаренко*: На Украине принят закон о мобилизации ряда осуждённых

Верховная рада Украины приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления. Об этом в среду, 8 мая, заявил депутат Алексей Гончаренко*, называющий себя соавтором документа.

"Верховная рада разрешила некоторым категориям заключённых мобилизоваться в ряды Вооружённых сил Украины. Законопроект принят во втором чтении 279 голосами. Я давно отстаивал позицию, чтобы заключённые за нетяжкие статьи получили право на защиту своей родины", — указал он в телеграм-канале.

По словам парламентария, осуждённые за тяжкие преступления, например умышленное убийство, изнасилование и преступления против основ нацбезопасности, не подпадут под мобилизацию.

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Как сообщал Life.ru, 3 мая Министерство обороны Украины опубликовало приказ о признании годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями. В документе уточняется, что в армию не будут призывать онкобольных с метастазами или при невозможности проведения операции.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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