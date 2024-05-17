Зеленский разрешил забирать на фронт преступников
Верховная рада: Зеленский подписал закон о мобилизации преступников
Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации в ВСУ преступников, отбывающих наказание в тюрьмах. Как следует из данных на сайте Верховной рады, карточка законопроекта обновилась и теперь гласит о подписи Зеленского.
Напомним, 8 мая Верховная рада Украины приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления. При этом депутаты заверили, что убийцы и насильники под призыв не подпадут. А 9 мая Зеленский снова подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине.
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