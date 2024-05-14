На Украине назвали сбежавших от мобилизации соотечественников "цыганами"
Экс-советник главы МВД Андрусив: Уклонисты — это уже не украинцы, а "цыгане"
Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив назвал сбежавших от мобилизации соотечественников "цыганами". По его мнению, уклонисты попросту не имеют права называть себя настоящими украинцами, сообщает издание "Страна.ua".
"Если ты уклонист, сознательно убежал. То ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган. Ты выбрал цыганскую жизнь", — заявил Андрусив.
Он также добавил, что сбежавшие в Европу уклонисты будут всю жизнь "жить в каких-то контейнерах" и работать только на "чёрных" работах, поскольку они не знают языка, да и их квалификации никто признавать не собирается. Спасая свою жизнь, такие люди обрекают себя на бесчестие, убеждён экс-советник главы МВД Незалежной.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Это уже 11-е продление после начала конфликта. Также недавно Рада приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления, а Минобороны Незалежной опубликовало приказ о признании годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями. Напомним, что Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине 16 апреля. Тем самым он уничтожил последние права своих сограждан, считают в МИД РФ.
ТАСС / Дмитрий Рогулин