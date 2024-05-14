На Украине назвали сбежавших от мобилизации соотечественников "цыганами"

"Если ты уклонист, сознательно убежал. То ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган. Ты выбрал цыганскую жизнь", — заявил Андрусив.

Он также добавил, что сбежавшие в Европу уклонисты будут всю жизнь "жить в каких-то контейнерах" и работать только на "чёрных" работах, поскольку они не знают языка, да и их квалификации никто признавать не собирается. Спасая свою жизнь, такие люди обрекают себя на бесчестие, убеждён экс-советник главы МВД Незалежной.