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10 мая, 02:11

В Верховной раде допустили блокировку счетов уклонистов

Депутат Рады Осадчук: Украина может начать блокировать счета уклонистов

На Украине до конца мая может стартовать процедура блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество. Об этом сообщил депутат Верховной рады Андрей Осадчук.

По словам парламентария, штрафы за нарушение военного учёта были в законодательстве и раньше, но принятый закон существенно их повысил. В итоге может сложиться массовая ситуация, когда граждане не захотят или не смогут их уплатить, потому что у них нет денег.

"И конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество", — цитирует УНИАН слова Осадчука.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Документы были приняты Верховной радой 8 мая. Это уже 11-е продление мобилизации и военного положения на Украине после начала конфликта. Также Рада приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления. Осуждённые за умышленное убийство, изнасилование и преступления против основ нацбезопасности под мобилизацию не подпадут.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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