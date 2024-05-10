В Верховной раде допустили блокировку счетов уклонистов

На Украине до конца мая может стартовать процедура блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество. Об этом сообщил депутат Верховной рады Андрей Осадчук.

По словам парламентария, штрафы за нарушение военного учёта были в законодательстве и раньше, но принятый закон существенно их повысил. В итоге может сложиться массовая ситуация, когда граждане не захотят или не смогут их уплатить, потому что у них нет денег.