Украинские депутаты позвали нового военкома наладить мосты, а он привёл команду и раздал всем повестки
Военкомы раздали повестки депутатам на заседании горсовета в Черкасской области
В Каневе Черкасской области во время сессии городского совета военкомы вручили повестки депутатам. Это произошло после того, как нового руководителя территориального центра комплектования (ТЦК) пригласили для знакомства с членами горсовета, рассказал мэр Канева Игорь Ренькас.
Военкомы раздали повестки депутатам на заседании горсовета в Черкасской области. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дніпрова Зірка
"На сессию пришёл новый военком. Я пригласил его, чтобы он познакомился и представился. Он пришёл на сессию. Она у нас была неспокойная. Я его представил. Его сотрудники раздали повестки", — сообщил чиновник.
По словам главы города, изначально ТЦК запросил у горсовета списки работников исполнительных органов и депутатов. После их предоставления военком попросил раздать депутатам повестки, но, получив отказ, нашёл другой способ набрать живую силу для ВСУ. Он пришёл на заседание с командой и со сцены начал зачитывать фамилии народных избранников, которым "посчастливилось" удостоиться повестки. Их он призвал поступить правильно и явиться в военкомат.
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Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дніпрова Зірка