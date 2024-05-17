Украинские депутаты позвали нового военкома наладить мосты, а он привёл команду и раздал всем повестки

В Каневе Черкасской области во время сессии городского совета военкомы вручили повестки депутатам. Это произошло после того, как нового руководителя территориального центра комплектования (ТЦК) пригласили для знакомства с членами горсовета, рассказал мэр Канева Игорь Ренькас.

Военкомы раздали повестки депутатам на заседании горсовета в Черкасской области. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дніпрова Зірка

"На сессию пришёл новый военком. Я пригласил его, чтобы он познакомился и представился. Он пришёл на сессию. Она у нас была неспокойная. Я его представил. Его сотрудники раздали повестки", — сообщил чиновник.