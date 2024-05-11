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11 мая, 20:07

"Мобилизовать всех": Украинцы получили от Минобороны тревожный сигнал

Спикер Минобороны Украины Лазуткин потребовал мобилизовать всю страну

Тяжёлая ситуация на фронте и мощь Вооружённых сил России требует мобилизации всей Украины для "победы". Соответствующее заявление в эфире "Эспрессо TV" сделал спикер Минобороны Незалежной Дмитрий Лазуткин.

Представитель ведомства подчеркнул, что спокойной жизни украинцев скоро придёт конец. Недопустимо, что одни постоянно находятся в окопах и рискуют собой, а другие не обращают на вооружённый конфликт никакого внимания, считает он.

"С 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то, прежде всего, меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живёт своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец", — отметил Лазуткин.

По словам спикера МО, подобный расклад был бы нормальным лишь в одном случае — если бы Украина боролась со слабым противником. Однако к ВС РФ это не относится.

"В этом случае нужно мобилизоваться всей стране", — подытожил представитель министерства.

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Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине 16 апреля. Тем самым он уничтожил последние права своих сограждан, считают в МИД РФ. Катастрофические потери на фронте также вынудили Верховную раду взяться за осуждённых, которые тоже могут отправиться в окопы.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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