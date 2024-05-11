"Мобилизовать всех": Украинцы получили от Минобороны тревожный сигнал

Тяжёлая ситуация на фронте и мощь Вооружённых сил России требует мобилизации всей Украины для "победы". Соответствующее заявление в эфире "Эспрессо TV" сделал спикер Минобороны Незалежной Дмитрий Лазуткин.

Представитель ведомства подчеркнул, что спокойной жизни украинцев скоро придёт конец. Недопустимо, что одни постоянно находятся в окопах и рискуют собой, а другие не обращают на вооружённый конфликт никакого внимания, считает он.

"С 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то, прежде всего, меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живёт своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец", — отметил Лазуткин.

По словам спикера МО, подобный расклад был бы нормальным лишь в одном случае — если бы Украина боролась со слабым противником. Однако к ВС РФ это не относится.