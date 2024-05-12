Грядёт транспортный коллапс: Украинские военкомы взялись за водителей автобусов

На Украине зафиксированы случаи принудительной отправки водителей автобусов в территориальные центры комплектования. Шофёров буквально выдёргивают из-за руля доставляют на медкомиссию прямо во время рейсов, сообщило со ссылкой на одного из очевидцев издание "Страна".