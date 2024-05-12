Грядёт транспортный коллапс: Украинские военкомы взялись за водителей автобусов
"Страна": Водителей автобусов на Украине стали снимать с рейсов и забирать в ТЦК
На Украине зафиксированы случаи принудительной отправки водителей автобусов в территориальные центры комплектования. Шофёров буквально выдёргивают из-за руля доставляют на медкомиссию прямо во время рейсов, сообщило со ссылкой на одного из очевидцев издание "Страна".
"Водителей массово снимают. Позавчера водителя на блокпосту потянули на военно-врачебную комиссию. Сегодня нашего одесского водителя потянули... Короче, жесть. И пофиг, что у тебя там автобус куда-то едет. Им плевать", — возмутился свидетель указанных событий.
Ранее украинцев предупредили о скором завершении их спокойной жизни в тылу. Как только подписанный Владимиром Зеленским закон об ужесточении мобилизации вступит в силу, на фронт отправятся все, пригрозили в Минобороны Незалежной.
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