Забрали прямо с вокзала: На Украине мобилизовали одного из основных игроков футбольного клуба
На западе Украины мобилизовали футболиста Николая Сираша
Сотрудники военкомата на Западной Украине мобилизовали прямо на вокзале игрока местной футбольной команды "Хуст" Николая Сираша. Чемпионат находится под угрозой срыва, сообщил клуб в своих соцсетях.
"Николая Сираша — одного из основных игроков ФК "Хуст" — 7 мая прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон ещё не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей", — говорится в сообщении клуба.
Уточняется, что связь с футболистом на данный момент отсутствует, его судьба неизвестна. На грани срыва оказался украинский чемпионат по футболу, так как команды отказываются ехать в Хуст из-за страха быть мобилизованными. Представители клуба обратились к председателю Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко, председателю профессиональной футбольной лиги Александру Каденко и властям региона с просьбой как-то решить ситуацию.
На Украине всё чаще фиксируются случаи применения грубой силы сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) — аналога военкоматов. Не так давно в одном из них призывника даже запытали до смерти. Также ранее в Одессе военкомы избили местного жителя, который отказался прийти по повестке, а под Киевом сотрудники ТЦК до полусмерти избили дальнобойщика с повесткой на глазах у полиции. Тем временем военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая.
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