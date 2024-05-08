Забрали прямо с вокзала: На Украине мобилизовали одного из основных игроков футбольного клуба

Сотрудники военкомата на Западной Украине мобилизовали прямо на вокзале игрока местной футбольной команды "Хуст" Николая Сираша. Чемпионат находится под угрозой срыва, сообщил клуб в своих соцсетях.

"Николая Сираша — одного из основных игроков ФК "Хуст" — 7 мая прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон ещё не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей", — говорится в сообщении клуба.