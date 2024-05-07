Под Одессой сотрудник военкомата избил мужчину до потери сознания

В городе Болград Одесской области сотрудник военкомата прямо на улице избил до потери сознания мужчину. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" в телеграм-канале.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) бьёт ногами и волочит по асфальту мужчину, который уже находится в бессознательном состоянии. Свидетельница зверского инцидента называет нападавшего "бессовестным", в ответ ей голос за кадром говорит, мол, пострадавший сам первый полез в драку. Чем всё в итоге закончилось, не уточняется.