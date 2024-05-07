Под Одессой сотрудник военкомата избил мужчину до потери сознания
В городе Болград Одесской области сотрудник военкомата прямо на улице избил до потери сознания мужчину. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" в телеграм-канале.
Под Одессой военком избил до потери сознания мужчину. Видео © Telegram / Политика страны
На опубликованных кадрах видно, как сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) бьёт ногами и волочит по асфальту мужчину, который уже находится в бессознательном состоянии. Свидетельница зверского инцидента называет нападавшего "бессовестным", в ответ ей голос за кадром говорит, мол, пострадавший сам первый полез в драку. Чем всё в итоге закончилось, не уточняется.
Всё чаще на Украине фиксируются случаи применения грубой силы сотрудниками ТЦК. Не так давно в одном из них призывника запытали до смерти. Также ранее в Одессе военкомы избили местного жителя, который отказался прийти по повестке, а под Киевом сотрудники ТЦК до полусмерти избили дальнобойщика с повесткой на глазах у полиции. Между тем военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая.
Кадр из видео Telegram / Политика страны