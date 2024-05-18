На Украине повестки начнут раздавать везде и круглосуточно

У сотрудников украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки после вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации появится возможность вручать повестки круглосуточно, пишет "Страна.ua", ссылаясь на постановление кабмина республики.

Теперь повестки смогут вручать по месту проживания, работы, учёбы, в общественных местах и сооружениях, в местах массового скопления людей, на блокпостах, а также приграничных КПП. Также право раздавать повестки появилось у групп оповещения, если в них не состоят люди, подлежащие мобилизации, у представителей местных администраций, глав предприятий и учреждений. По окончании оповещений будут формироваться отчёты о числе выданных повесток. Если человек отказывается её получать, члены группы оповещения подписывают специальный акт.

Также теперь будут проверяться военно-учётные документы у мужчин от 18 до 60 лет. Проводить проверку смогут сотрудники военкоматов, полицейские и пограничники, при этом снимая процесс на фото и видео.