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18 мая, 01:51

На Украине повестки начнут раздавать везде и круглосуточно

На Украине военкоматы получили право раздавать повестки круглосуточно

У сотрудников украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки после вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации появится возможность вручать повестки круглосуточно, пишет "Страна.ua", ссылаясь на постановление кабмина республики.

Теперь повестки смогут вручать по месту проживания, работы, учёбы, в общественных местах и сооружениях, в местах массового скопления людей, на блокпостах, а также приграничных КПП. Также право раздавать повестки появилось у групп оповещения, если в них не состоят люди, подлежащие мобилизации, у представителей местных администраций, глав предприятий и учреждений. По окончании оповещений будут формироваться отчёты о числе выданных повесток. Если человек отказывается её получать, члены группы оповещения подписывают специальный акт.

Также теперь будут проверяться военно-учётные документы у мужчин от 18 до 60 лет. Проводить проверку смогут сотрудники военкоматов, полицейские и пограничники, при этом снимая процесс на фото и видео.

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Ранее Владимир Зеленский утвердил законопроекты о продлении мобилизации и военного положения. Согласно документам, меры будут действовать ещё 90 суток — до 11 августа.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Анатолий Симоненко
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