Шольц призвал всеми способами уберегать НАТО от конфликта с Россией
Шольц вновь исключил участие Бундесвера в конфликте с Россией на стороне Украины
Вооружённые силы Германии ни при каком сценарии не примкнут к ВСУ для противостояния российским войскам. Актуальную позицию немецких властей на этот счёт озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Нужно сделать всё, чтобы российско-украинский конфликт не стал конфликтом между НАТО и Россией", — заявил глава кабмина в интервью газете Thüringer Allgemeine.
Также Шольц исключил легализацию ударов по России немецким оружием. Договорённости Берлина и Киева на этот счёт пока неизменны, констатировал канцлер.
Возможность отправки военных стран Запада в зону российско-украинского конфликта первым допустил президент Франции Эмманюэль Макрон. Позже эту идею поддержала и Варшава. Если союзники Киева осмелятся на столь безумный шаг, мир окажется "на краю вулкана", предупреждал Николя Саркози.
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis