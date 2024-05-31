Шольц призвал всеми способами уберегать НАТО от конфликта с Россией

Вооружённые силы Германии ни при каком сценарии не примкнут к ВСУ для противостояния российским войскам. Актуальную позицию немецких властей на этот счёт озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Нужно сделать всё, чтобы российско-украинский конфликт не стал конфликтом между НАТО и Россией", — заявил глава кабмина в интервью газете Thüringer Allgemeine.