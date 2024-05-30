"Мир танцует на краю вулкана": Саркози раскритиковал идею послать на Украину французских военных
Саркози: Отправка французских военных грозит эскалацией конфликта на Украине
Бывший президент Франции Николя Саркози предположил возможность эскалации конфликта на Украине в результате отправки туда французских военнослужащих. Своё мнение он высказал газете Le Figaro.
"В вопросе о возможности отправки военнослужащих [на Украину] позвольте мне высказать серьёзные сомнения", — заявил Саркози, отметив, что мир "танцует на краю вулкана" и военная риторика крайне опасна.
Он подчеркнул, что не может представить вступающими в войну страны Льва Толстого и Оноре де Бальзака. По его словам, нужно искать возможности для мирного решения вопроса, а Европе необходимо сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте. Кроме того, Саркози высказался против того, чтобы Украину включили в НАТО и ЕС, но не исключили гарантии безопасности для Незалежной.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Франции пока ещё только прорабатывает вопрос отправки своих инструкторов на Украину. В МО Франции также уточнили, что данный вопрос обсуждается с момента конференции по поддержке Киева.
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