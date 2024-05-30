"Мир танцует на краю вулкана": Саркози раскритиковал идею послать на Украину французских военных

"В вопросе о возможности отправки военнослужащих [на Украину] позвольте мне высказать серьёзные сомнения", — заявил Саркози, отметив, что мир "танцует на краю вулкана" и военная риторика крайне опасна.

Он подчеркнул, что не может представить вступающими в войну страны Льва Толстого и Оноре де Бальзака. По его словам, нужно искать возможности для мирного решения вопроса, а Европе необходимо сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте. Кроме того, Саркози высказался против того, чтобы Украину включили в НАТО и ЕС, но не исключили гарантии безопасности для Незалежной.