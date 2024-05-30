Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 21:53

"Мир танцует на краю вулкана": Саркози раскритиковал идею послать на Украину французских военных

Саркози: Отправка французских военных грозит эскалацией конфликта на Украине

Бывший президент Франции Николя Саркози предположил возможность эскалации конфликта на Украине в результате отправки туда французских военнослужащих. Своё мнение он высказал газете Le Figaro.

"В вопросе о возможности отправки военнослужащих [на Украину] позвольте мне высказать серьёзные сомнения", — заявил Саркози, отметив, что мир "танцует на краю вулкана" и военная риторика крайне опасна.

Он подчеркнул, что не может представить вступающими в войну страны Льва Толстого и Оноре де Бальзака. По его словам, нужно искать возможности для мирного решения вопроса, а Европе необходимо сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте. Кроме того, Саркози высказался против того, чтобы Украину включили в НАТО и ЕС, но не исключили гарантии безопасности для Незалежной.

По воздуху, воде и ж/д путям: СМИ раскрыли, как Великобритания доставляет военную помощь на Украину
По воздуху, воде и ж/д путям: СМИ раскрыли, как Великобритания доставляет военную помощь на Украину

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Франции пока ещё только прорабатывает вопрос отправки своих инструкторов на Украину. В МО Франции также уточнили, что данный вопрос обсуждается с момента конференции по поддержке Киева.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Франция
  • Украина
  • Николя Саркози
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров