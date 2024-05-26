По воздуху, воде и ж/д путям: СМИ раскрыли, как Великобритания доставляет военную помощь на Украину
The Sunday Times: Британия отправляет Киеву вооружение через Польшу и Францию
Великобритания использует два основных маршрута для передачи военной помощи Украине. Об этом сообщает газета The Sunday Times, ссылаясь на источники в британских оборонных кругах.
В статье отметили, что изначально королевские Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании доставляют дальнобойные ракеты, противотанковые комплексы, стрелковое вооружение и миллионы боеприпасов на военный аэродром Жешув в Польше. После этого военная техника отправляется напрямую на Украину. Однако бронетранспортёры, танки и дальнобойная артиллерия сначала переправляются через пролив Ла-Манш во Францию, а уже потом перевозятся в Киев через всю Европу поездом.
Вместе с тем в материале указано, что Британия закупает оружие советского периода у третьих стран, которые не хотят открыто поставлять технику Украине.
А ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о "праве" Украины бить по России полученным от Лондона оружием. В Кремле назвали такие заявления дипломата прямой эскалацией. Между тем в Лондоне всерьёз испугались военного ответа РФ на поставки Киеву ракет большой дальности Storm Shadow.
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