В Германии назвали семь стран, которые поставят Украине технику и ракеты

Семь стран будут поставлять для Вооружённых сил Украины технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской противовоздушной обороны (IAAD). Об этом сообщило Министерство обороны Германии в социальной сети Х.

Соответствующее решение было принято по итогам онлайн-заседания контактной группы по Украине. В итоге США, Франция, Испания, Великобритания, Румыния, Бельгия и Литва помогут киевскому режиму вооружением, а Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада — финансово.

"Латвия хочет присоединиться к инициативе IAAD", — также отмечается в сообщении Министерства обороны Германии.