В Германии назвали семь стран, которые поставят Украине технику и ракеты
Минобороны Германии: Семь стран поставят ВСУ технику и ракеты
Семь стран будут поставлять для Вооружённых сил Украины технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской противовоздушной обороны (IAAD). Об этом сообщило Министерство обороны Германии в социальной сети Х.
Соответствующее решение было принято по итогам онлайн-заседания контактной группы по Украине. В итоге США, Франция, Испания, Великобритания, Румыния, Бельгия и Литва помогут киевскому режиму вооружением, а Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада — финансово.
"Латвия хочет присоединиться к инициативе IAAD", — также отмечается в сообщении Министерства обороны Германии.
Ранее Life.ru писал, что Германия не торопится передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. По словам министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, Берлин опасается, что это вооружение применят для атак по Крыму.
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