Во Франции прорабатывают отправку военных инструкторов на Украину, пишут СМИ

Министерство обороны Франции пока ещё только прорабатывает вопрос отправки своих инструкторов на Украину. Как передаёт телеканал BFM Business со ссылкой на представителей французского военного ведомства, такой ответ был дан на просьбу журналистов прокомментировать решение киевского режима разрешить военнослужащим Пятой республики работать в украинских учебных центрах.

В МО Франции также сообщили, что данный вопрос обсуждается с момента конференции по поддержке Киева. Речь идёт о мероприятии, созванном французским лидером Эмманюэлем Макроном 26 февраля текущего года.

"Этот вопрос продолжает оставаться предметом работы с украинцами: в частности, для понимания их точных потребностей", — заявили представители военного ведомства.