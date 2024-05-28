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Регион
Опубликовано 28 мая 2024, 08:13
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Польша "переобулась" насчёт отправки войск на Украину и теперь "не исключает" такого варианта

Глава МИД Польши Сикорский допустил, что отправит войска на Украину

Власти Польши не исключили отправку военнослужащих своей армии на Украину. В частности, об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью местной газете Gazeta Wyborcza.

"Мы не должны исключать никакие варианты", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналиста издания.

Таким образом, ответ Сикорского можно трактовать как изменение позиции Польши насчёт отправки войск. Ранее министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш полностью исключал такой вариант развития событий.

Какие страны готовы отправить свои войска на Украину
Какие страны готовы отправить свои войска на Украину

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не раз заявлял, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Однако ряд союзников Парижа, в том числе Швеция, Германия и Великобритания, открещиваются от этих заявлений. В Лондоне уверены, что это приведёт к опасной эскалации. В Италии тоже исключили возможность отправки солдат для помощи ВСУ.

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Dominika Zarzycka / SOPA Images через ZUMA Press Wire

Марина Калегина
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