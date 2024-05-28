Польша "переобулась" насчёт отправки войск на Украину и теперь "не исключает" такого варианта
Глава МИД Польши Сикорский допустил, что отправит войска на Украину
Власти Польши не исключили отправку военнослужащих своей армии на Украину. В частности, об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью местной газете Gazeta Wyborcza.
"Мы не должны исключать никакие варианты", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналиста издания.
Таким образом, ответ Сикорского можно трактовать как изменение позиции Польши насчёт отправки войск. Ранее министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш полностью исключал такой вариант развития событий.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не раз заявлял, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Однако ряд союзников Парижа, в том числе Швеция, Германия и Великобритания, открещиваются от этих заявлений. В Лондоне уверены, что это приведёт к опасной эскалации. В Италии тоже исключили возможность отправки солдат для помощи ВСУ.
Dominika Zarzycka / SOPA Images через ZUMA Press Wire