Путин объяснил, как Россия будет бороться с дальнобойным оружием Запада
Путин: РФ будет совершенствовать системы ПВО для борьбы с дальнобойным оружием
Россия будет совершенствовать свои системы противовоздушной обороны, если дальнобойное оружие Запада будет использоваться для ударов по территории РФ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
"Что мы должны делать в ответ [на нанесение ударов западным оружием по территории РФ]? Первое: мы, конечно, будем совершенствовать наши системы ПВО. Будем их [западное оружие] уничтожать", — сказал российский лидер на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.
Также Владимир Путин отметил, что поставленным Украине оружием управляет Запад, и это крайне опасный шаг. Москва не раз предупреждала, что остановить украинский конфликт можно, если западные страны прекратят вооружать Киев.
Life.ru