Путин: Запад управляет поставленным Киеву оружием, и это очень опасный шаг

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад управляет поставленным киевскому режиму оружием, назвав это крайне опасным шагом. Такое мнение глава государства высказал на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Те, кто поставляют, — они не только поставляют оружие, а и управляют этим оружием. И это очень серьёзный и очень опасный шаг", — указал он.