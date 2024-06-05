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5 июня, 18:39

Путин: Запад управляет поставленным Киеву оружием, и это очень опасный шаг

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад управляет поставленным киевскому режиму оружием, назвав это крайне опасным шагом. Такое мнение глава государства высказал на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Те, кто поставляют, — они не только поставляют оружие, а и управляют этим оружием. И это очень серьёзный и очень опасный шаг", — указал он.

Вместе с тем российский лидер напомнил о "слитом" разговоре генералов Бундесвера, когда они обсуждали удары по Крымскому мосту и другим российским объектам. В том числе территории, в принадлежности которой к России никто не сомневается.

МИД счёл улики из плана "бомбёжки Крымского моста" причиной закрытия дела главы немецких ВВС
МИД счёл улики из плана "бомбёжки Крымского моста" причиной закрытия дела главы немецких ВВС

Как рассказывал Life.ru, пару месяцев назад были опубликованы переговоры немецких военных о плане "бомбёжки Крымского моста", которые спровоцировали настоящий скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. В Германии считают, что опубликованная запись настоящая. Оказалось, что говорившие об атаке даже не пытались скрываться. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень серьёзным вопросом" опубликованное аудио и поручил поскорее расследовать инцидент.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Николь Вербер
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