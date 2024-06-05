Путин: Запад управляет поставленным Киеву оружием, и это очень опасный шаг
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад управляет поставленным киевскому режиму оружием, назвав это крайне опасным шагом. Такое мнение глава государства высказал на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.
"Те, кто поставляют, — они не только поставляют оружие, а и управляют этим оружием. И это очень серьёзный и очень опасный шаг", — указал он.
Вместе с тем российский лидер напомнил о "слитом" разговоре генералов Бундесвера, когда они обсуждали удары по Крымскому мосту и другим российским объектам. В том числе территории, в принадлежности которой к России никто не сомневается.
Как рассказывал Life.ru, пару месяцев назад были опубликованы переговоры немецких военных о плане "бомбёжки Крымского моста", которые спровоцировали настоящий скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. В Германии считают, что опубликованная запись настоящая. Оказалось, что говорившие об атаке даже не пытались скрываться. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень серьёзным вопросом" опубликованное аудио и поручил поскорее расследовать инцидент.
Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen