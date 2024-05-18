МИД счёл улики из плана "бомбёжки Крымского моста" причиной закрытия дела главы немецких ВВС

Закрытие дела против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца из-за перехвата скандального разговора офицеров Бундесвера об ударе крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту говорит о желании Берлина поскорее всё замять. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Решение берлинской прокуратуры о прекращении расследования в отношении главкома ВВС ФРГ Инго Герхартца в связи с публикацией записи разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, в ходе которого обсуждались сценарии нанесения ударов по объектам критической гражданской инфраструктуры на территории России при помощи высокоточных германских дальнобойных ракет Taurus, а также модальности их технической поддержки и обслуживания, идёт в русле традиционной логики коллективного Запада", — заметила она в беседе с РИА "Новости".

Дипломат считает этот шаг сознательным отказом от реальных действий в угоду "политической болтовне, дезинформации и, как результат, сокрытию истины". На фоне этого шага она обратила внимание на попытки настроить общественность против России с помощью голословных обвинений о вмешательстве во внутренние дела других государств, страшилок о "российской шпионской активности" и выдуманных историй с отравлением "Новичком".