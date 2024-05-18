МИД счёл улики из плана "бомбёжки Крымского моста" причиной закрытия дела главы немецких ВВС
Захарова осудила закрытие дела офицера в ФРГ, обсуждавшего атаку Крымского моста
Инспектор ВВС Германии Инго Герхартц. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld
Закрытие дела против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца из-за перехвата скандального разговора офицеров Бундесвера об ударе крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту говорит о желании Берлина поскорее всё замять. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Решение берлинской прокуратуры о прекращении расследования в отношении главкома ВВС ФРГ Инго Герхартца в связи с публикацией записи разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, в ходе которого обсуждались сценарии нанесения ударов по объектам критической гражданской инфраструктуры на территории России при помощи высокоточных германских дальнобойных ракет Taurus, а также модальности их технической поддержки и обслуживания, идёт в русле традиционной логики коллективного Запада", — заметила она в беседе с РИА "Новости".
Дипломат считает этот шаг сознательным отказом от реальных действий в угоду "политической болтовне, дезинформации и, как результат, сокрытию истины". На фоне этого шага она обратила внимание на попытки настроить общественность против России с помощью голословных обвинений о вмешательстве во внутренние дела других государств, страшилок о "российской шпионской активности" и выдуманных историй с отравлением "Новичком".
Захарова уверена, что дело было замято, поскольку офицеры Бундесвера не только проговорились о планах усиления непосредственной вовлечённости ФРГ в украинский конфликт, но и "сдали" своих союзников из Лондона. Во время разговора они подтвердили ключевую роль Британии в планировании и реализации террористических атак на российской земле, заметила она.
Напомним, 1 марта в Сети появились переговоры немецких военных о плане "бомбёжки Крымского моста". Они спровоцировали настоящий скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. В Германии считают, что опубликованная запись настоящая. Оказалось, что говорившие об атаке даже не пытались скрываться. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень серьёзным вопросом" опубликованное аудио и поручил поскорее расследовать инцидент.