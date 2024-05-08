В Берлине закрыли дело против главы ВВС, обсуждавшего удары по Крымскому мосту

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении инспектора ВВС Германии Инго Герхартца по факту утечки разговора военных Бундесвера, в котором обсуждалась возможность нанесения ударов крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом сообщает портал Business Insider (BI).

Герхартц является одним из военных, который обсуждал нанесение ударов по Крымскому мосту. По информации портала, производство по делу было прекращено 10 апреля, так как в действиях главы ВВС не усмотрели оснований для проведения расследования.

"В частности, не было никаких доказательств умышленных действий со стороны указанного лица. Любая небрежность может иметь отношение к дисциплинарным мерам, но не наказывается как халатность", — приводит портал выдержки из решения прокуратуры.