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7 мая, 23:52

В Берлине закрыли дело против главы ВВС, обсуждавшего удары по Крымскому мосту

Прокуратура Берлина закрыла расследование против инспектора ВВС в связи с утечкой

Инспектор ВВС Германии Инго Герхартц. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Lars Penning

Инспектор ВВС Германии Инго Герхартц. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Lars Penning

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении инспектора ВВС Германии Инго Герхартца по факту утечки разговора военных Бундесвера, в котором обсуждалась возможность нанесения ударов крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом сообщает портал Business Insider (BI).

Герхартц является одним из военных, который обсуждал нанесение ударов по Крымскому мосту. По информации портала, производство по делу было прекращено 10 апреля, так как в действиях главы ВВС не усмотрели оснований для проведения расследования.

"В частности, не было никаких доказательств умышленных действий со стороны указанного лица. Любая небрежность может иметь отношение к дисциплинарным мерам, но не наказывается как халатность", — приводит портал выдержки из решения прокуратуры.

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Напомним, что разговор немецких военных попал в Сеть 1 марта и обернулся огромным скандалом: офицеры обсуждали возможность "разбомбить Крымский мост без последствий" для немецких властей и лично канцлера Олафа Шольца. В Германии подтвердили подлинность записи, в связи с чем начались бурные разбирательства. Депутат Оттен призвал Бундестаг отправить в отставку Бориса Писториуса. Канцлер Шольц со своей стороны пообещал, что расследование этого дела будет производиться в ускоренном режиме, и запретил на фоне этих событий передавать Украине крылатые ракеты Taurus.

Оксана Попова
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