МИД пообещал ответ на применение западного оружия над российской территорией
Замглавы МИД Грушко: Россия сделает всё для нейтрализации угрозы Запада
Россия сделает всё необходимое для того, чтобы нейтрализовать угрозы, исходящие от Запада, движущегося по пути эскалации. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко, комментируя вероятное использование американских ЗРК Patriot над российской территорией.
"Знаем, что страны Запада идут по пути эскалации. Поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты для того, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией", — цитирует дипломата ТАСС.
Напомним, что в конце мая президент США Джо Байден негласно разрешил Киеву наносить удары американским оружием по российской территории. Это подтвердили и на Украине. При этом госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что дальность этих ударов может со временем возрастать. На это отреагировал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, заявив, что Россия будет уничтожать оружие НАТО не только на территории Незалежной, но в любом месте, откуда будет совершена атака по территории нашей страны.
Life.ru