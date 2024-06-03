МИД пообещал ответ на применение западного оружия над российской территорией

Россия сделает всё необходимое для того, чтобы нейтрализовать угрозы, исходящие от Запада, движущегося по пути эскалации. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко, комментируя вероятное использование американских ЗРК Patriot над российской территорией.