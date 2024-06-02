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Регион
2 июня, 17:29

В Белом доме заявили, что Байден осознаёт последствия снятия запрета на удары ВСУ по РФ

Кирби: Байден осознаёт последствия ударов ВСУ оружием США по России

Американский лидер Джо Байден осознавал все последствия перед тем, как одобрил запрос Киева разрешить Вооружённым силам Украины (ВСУ) атаковать территорию России оружием США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Президент рассмотрел эту тему с межведомственной группой. Он убедился, что понимает все последствия запроса, и затем одобрил его", — отметил он в беседе с ABC News.

По словам Кирби, такое разрешение действует с ограничениями — оно распространяется на цели внутри РФ, которые, по мнению Вашингтона, угрожают Харьковской области. При этом в Белом доме заявили о нежелании Байдена провоцировать третью мировую войну.

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Как сообщал Life.ru, в конце мая Украина получила от Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили в Незалежной. Глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Серьёзное предупреждение для Запада в связи с этим озвучил зампред Совбеза Дмитрий Медведев — он подчеркнул, что техника НАТО будет уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда будут вестись атаки на РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Paul Froggatt

Никита Осипов
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