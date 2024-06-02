В Белом доме заявили, что Байден осознаёт последствия снятия запрета на удары ВСУ по РФ

Американский лидер Джо Байден осознавал все последствия перед тем, как одобрил запрос Киева разрешить Вооружённым силам Украины (ВСУ) атаковать территорию России оружием США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Президент рассмотрел эту тему с межведомственной группой. Он убедился, что понимает все последствия запроса, и затем одобрил его", — отметил он в беседе с ABC News.