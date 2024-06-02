В Белом доме раскрыли, какие объекты собираются бомбить ВСУ в России

Целями ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) американским оружием вглубь России являются расположения военных и огневых позиций, а также логистических центров. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News.