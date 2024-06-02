В Белом доме раскрыли, какие объекты собираются бомбить ВСУ в России
Кирби: Огневые позиции и логистические базы станут целями ударов ВСУ по РФ
Целями ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) американским оружием вглубь России являются расположения военных и огневых позиций, а также логистических центров. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News.
"Они [Украина] запросили ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах", — подчеркнул Кирби.
Напомним, ранее ВСУ получили от президента США Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории РФ американским оружием. Позднее эти сведения подтвердили в Киеве. Глава Госдепа Энтони Блинкен не исключил, что дальность ударов ВСУ по территории нашей страны будет расти. После этого мощное предупреждение для Запада озвучил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза подчеркнул, что техника НАТО будет уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда будут вестись атаки на РФ. Также стало известно, что Белый дом разрешит ВСУ использовать для ударов ракетные комплексы HIMARS. Оружие будут использовать для нанесения ударов в Харьковской области. Этим фактом оказался вновь недоволен главарь киевского режима.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin