Зеленский недоволен разрешением бомбить только приграничные районы России

Киеву мало разрешения США наносить удары ракетными комплексами HIMARS по территории России, которая прилегает к Харьковской области. Об этом заявил Владимир Зеленский на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Мы благодарны президенту Байдену за то, что они недавно разрешили использовать HIMARS по Харьковскому региону по приграничью с Украиной. Достаточно или этого? Нет", — сказал Зеленский в беседе с журналистами.