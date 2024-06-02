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Регион
2 июня, 10:46

Зеленский недоволен разрешением бомбить только приграничные районы России

Зеленский заявил, что разрешения США бить по РФ снарядами HIMARS недостаточно

Комплекс HIMARS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Комплекс HIMARS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Киеву мало разрешения США наносить удары ракетными комплексами HIMARS по территории России, которая прилегает к Харьковской области. Об этом заявил Владимир Зеленский на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Мы благодарны президенту Байдену за то, что они недавно разрешили использовать HIMARS по Харьковскому региону по приграничью с Украиной. Достаточно или этого? Нет", — сказал Зеленский в беседе с журналистами.

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Напомним, ранее зарубежные СМИ узнали, что ВСУ получили от президента США Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России американским оружием, но с ограничениями. Позже в офисе Зеленского подтвердили разрешение США на удары по России. Также стало известно, что Белый дом разрешит ВСУ использовать для ударов ракетные комплексы HIMARS. Оружие будут использовать для нанесения ударов в Харьковской области.

Дарья Нарыкова
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