Зеленский недоволен разрешением бомбить только приграничные районы России
Зеленский заявил, что разрешения США бить по РФ снарядами HIMARS недостаточно
Комплекс HIMARS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans
Киеву мало разрешения США наносить удары ракетными комплексами HIMARS по территории России, которая прилегает к Харьковской области. Об этом заявил Владимир Зеленский на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"Мы благодарны президенту Байдену за то, что они недавно разрешили использовать HIMARS по Харьковскому региону по приграничью с Украиной. Достаточно или этого? Нет", — сказал Зеленский в беседе с журналистами.
Напомним, ранее зарубежные СМИ узнали, что ВСУ получили от президента США Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России американским оружием, но с ограничениями. Позже в офисе Зеленского подтвердили разрешение США на удары по России. Также стало известно, что Белый дом разрешит ВСУ использовать для ударов ракетные комплексы HIMARS. Оружие будут использовать для нанесения ударов в Харьковской области.