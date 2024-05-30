Вооружённые силы Украины получили от американского президента Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России оружием США. О недружественном шаге Вашингтона стало известно журналистам Politico.

Источники издания подчеркнули, что 46-й глава Белого дома ограничил для Киева географию применения средств поражения. Президент легализовал обстрелы РФ лишь вблизи участка фронта под Харьковом, где ВСУ терпят поражение за поражением.