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Регион
30 мая, 20:26

Байден тайно разрешил Украине бить по территории России

Politico: Байден тайно дал Киеву добро на удары по России американским оружием

Вооружённые силы Украины получили от американского президента Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России оружием США. О недружественном шаге Вашингтона стало известно журналистам Politico.

Источники издания подчеркнули, что 46-й глава Белого дома ограничил для Киева географию применения средств поражения. Президент легализовал обстрелы РФ лишь вблизи участка фронта под Харьковом, где ВСУ терпят поражение за поражением.

"Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести удар", — поделился инсайдер.

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Идею легализовать обстрелы российской территории западным оружием ранее официально поддержали власти Польши, Швеции, Британии и Франции. Скоро к этому лагерю может присоединиться и Германия. Ответ России на такие удары рискует оказаться гораздо более опасным, считают в Венгрии.

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Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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