В Киеве проговорились об ударах ракетами Storm Shadow по России с разрешения Лондона

Украинская армия уже наносит удары ракетами Storm Shadow по территории России с разрешения Лондона. Об этом сказал советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью Bloomberg, комментируя споры в ЕС о снятии ограничений на использование западного вооружения.