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В Киеве проговорились об ударах ракетами Storm Shadow по России с разрешения Лондона

Bloomberg: Киев признался, что бьёт Storm Shadow по России с разрешения Лондона

29 мая, 10:23
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ВСУ используют западное оружие для ударов по РФ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

ВСУ используют западное оружие для ударов по РФ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинская армия уже наносит удары ракетами Storm Shadow по территории России с разрешения Лондона. Об этом сказал советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью Bloomberg, комментируя споры в ЕС о снятии ограничений на использование западного вооружения.

"У нас уже есть прецедент. Например, Великобритания, они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow", пояснил Сак.

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Напомним, всё больше зарубежных политиков выступает за легализацию ударов по России оружием Запада. В поддержку этой идеи уже высказались генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава евродипломатии Жозеп Боррель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Информационное агентство Agence France-Presse уже писало, что украинская армия использует западное оружие для нанесения ударов по России, хотя публично Киев это отрицает.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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