Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам России

Французский лидер Эмманюэль Макрон одобрил удары ВСУ по территории России, которые киевский режим наносит при помощи поставляемого Западом вооружения.

"Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине", — указал политик на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.