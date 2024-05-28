Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам России
Французский лидер Эмманюэль Макрон одобрил удары ВСУ по территории России, которые киевский режим наносит при помощи поставляемого Западом вооружения.
"Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине", — указал политик на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
В то же время Макрон добавил, что Киеву не стоит "поражать другие цели в России, очевидно, гражданские объекты или другие военные объекты".
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить украинским военным атаковать Россию с помощью западного оружия, указав, что отказывать киевскому режиму в этом — то же самое, что и "усложнять оборону" ВСУ. В ответ на его идею президент России Владимир Путин заявил о большом просчёте и напомнил, что дальнобойные ракеты могут применяться только в связке с космическими средствами разведки. Кроме того, глава государства отметил, что призывающим к ударам по России странам следует помнить о своих размерах и плотности населения, добавив, что Запад совершенно не понимает, в какую игру ввязывается.