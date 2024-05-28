Боррель счёл "абсолютно законными" возможные удары ВСУ вглубь России Боррель: Только пара стран в Европе готова разрешить Киеву наносить удары по РФ 28 мая, 15:41 Жозеп Боррель. Обложка © ТАСС / ЕРА

Украина вправе наносить удары по российской территории западным оружием, но не все в Европе согласны позволить Киеву совершать подобные запуски ракет. Об этом заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны государств ЕС.

"Мы также обсуждали возможность отменить ограничения на удары западным оружием по военным объектам на российской территории. Это абсолютно законно с точки зрения международного права, если они наносятся пропорционально", — пояснил он.

По его утверждению, лишь пара стран в Европе согласны отменить ограничения на использование западного вооружения, однако большинство оставили за собой право подумать над предложением.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что европейские страны, призывающие к ударам по России, должны помнить о своих размерах и плотности населения. По его словам, Запад совершенно не понимает, в какую игру пытается ввязаться.

Авторы Татьяна Миссуми