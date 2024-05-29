Киевский режим лукавит, когда просит иностранных союзников легализовать удары по России западным оружием. На самом деле ВСУ уже неоднократно применяли завезённые из-за рубежа ракеты для обстрела объектов на территории РФ, сообщило французское агентство Agence France-Presse со ссылкой на источники.

В издании подчеркнули, что один из таких эпизодов произошёл во время атаки некой цели вблизи Краснодара. Американское оружие также было неоднократно задействовано и для ударов по Крыму, который уже десять лет находится в составе России.