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28 мая, 22:27
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AFP узнало о применении Украиной западного оружия для ударов близ Краснодара

Киевский режим лукавит, когда просит иностранных союзников легализовать удары по России западным оружием. На самом деле ВСУ уже неоднократно применяли завезённые из-за рубежа ракеты для обстрела объектов на территории РФ, сообщило французское агентство Agence France-Presse со ссылкой на источники.

В издании подчеркнули, что один из таких эпизодов произошёл во время атаки некой цели вблизи Краснодара. Американское оружие также было неоднократно задействовано и для ударов по Крыму, который уже десять лет находится в составе России.

СМИ узнали, как ВСУ нарушили соглашение с Западом и подставили Германию
СМИ узнали, как ВСУ нарушили соглашение с Западом и подставили Германию

А тем временем всё больше зарубежных политиков выступает за легализацию ударов по России оружием Запада. В поддержку этой идеи уже высказались генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава евродипломатии Жозеп Боррель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Комментируя недружественные шаги союзников Киева, Владимир Путин сделал им важное предупреждение.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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