AFP узнало о применении Украиной западного оружия для ударов близ Краснодара
Киевский режим лукавит, когда просит иностранных союзников легализовать удары по России западным оружием. На самом деле ВСУ уже неоднократно применяли завезённые из-за рубежа ракеты для обстрела объектов на территории РФ, сообщило французское агентство Agence France-Presse со ссылкой на источники.
В издании подчеркнули, что один из таких эпизодов произошёл во время атаки некой цели вблизи Краснодара. Американское оружие также было неоднократно задействовано и для ударов по Крыму, который уже десять лет находится в составе России.
А тем временем всё больше зарубежных политиков выступает за легализацию ударов по России оружием Запада. В поддержку этой идеи уже высказались генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава евродипломатии Жозеп Боррель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Комментируя недружественные шаги союзников Киева, Владимир Путин сделал им важное предупреждение.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine