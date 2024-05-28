СМИ узнали, как ВСУ нарушили соглашение с Западом и подставили Германию
Bild: ВСУ применяли ЗРК Patriot при ударах по России вопреки соглашениям
Украинские военные не менее одного раза применили зенитный ракетный комплекс Patriot, несмотря на то что Киев имел с Западом совершенно другие договорённости. Об этом со ссылкой на источник пишет немецкая газета Bild.
"По нашей информации, украинская армия сама активно как минимум один раз применила систему Patriot из Германии. Реакция — гневные звонки из Берлина и Вашингтона, а также угроза прекратить поставлять ракеты для ПВО, если такой инцидент повторится", — отмечается в статье.
Кстати, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг захотел разрешить ВСУ атаковать Россию с помощью западного оружия. По его мнению, отказывать в этом киевскому режиму — это то же самое, что и "усложнять оборону" ВСУ. Однако такая идея понравилась далеко не всем, в том числе молчать не стали и в Москве. Президент России Владимир Путин заявил о большом просчёте и напомнил, что дальнобойные ракеты могут применяться только в связке с космическими средствами разведки. Кроме того, глава государства отметил, что призывающим к ударам по России странам следует помнить о своих размерах и плотности населения, добавив, что Запад совершенно не понимает, в какую игру ввязывается.