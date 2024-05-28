СМИ узнали, как ВСУ нарушили соглашение с Западом и подставили Германию

Украинские военные не менее одного раза применили зенитный ракетный комплекс Patriot, несмотря на то что Киев имел с Западом совершенно другие договорённости. Об этом со ссылкой на источник пишет немецкая газета Bild .

"По нашей информации, украинская армия сама активно как минимум один раз применила систему Patriot из Германии. Реакция — гневные звонки из Берлина и Вашингтона, а также угроза прекратить поставлять ракеты для ПВО, если такой инцидент повторится", — отмечается в статье.