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Регион
26 мая, 11:20

Лавров назвал агонией разговоры в США о разрешении Киеву наносить удары по территории России

Лавров: Разговоры в США об ударах по России отражают безысходность Запада

Разговоры американских официальных лиц о необходимости разрешить Украине наносить удары по территории России отражают безысходность Запада и похожи на агонию. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал агонией и безысходностью разговоры в США о возможности бить по России. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Как я понимаю, эти разговоры отражают в определённом смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию", — указал дипломат в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

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Глава дипведомства добавил, что основная цель США — сдерживать Россию и не допускать её усиления. Американские политики, по словам Лаврова, всерьёз разговаривают о том, чтобы "деколонизировать" или "расчленить" РФ. США стали предпринимать подобные шаги после того, как наша страна показала, что не допустит уничтожения всего русского на исторических русских землях с помощью Украины, подытожил министр.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны – члены альянса разрешить Украине применять западное оружие по территории России. По его словам, отказывать Киеву в этом значит "усложнять оборону" ВСУ. Между тем Украина уже давно просит "оружейный карт-бланш" у Запада и США в частности. Некоторые конгрессмены поддержали эту идею, призвав Пентагон смягчить ограничения. В МИД РФ отметили, что Киев и так использует поставленное оружие для ударов по российским городам.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Дарья Нарыкова
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