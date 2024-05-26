Лавров назвал агонией разговоры в США о разрешении Киеву наносить удары по территории России

Разговоры американских официальных лиц о необходимости разрешить Украине наносить удары по территории России отражают безысходность Запада и похожи на агонию. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал агонией и безысходностью разговоры в США о возможности бить по России. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Как я понимаю, эти разговоры отражают в определённом смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию", — указал дипломат в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.