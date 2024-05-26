Медведев: Удар США по российским силам на Украине привёл бы к мировой войне

Польша должна осознавать, что удар США по российским силам на Украине означает начало мировой войны. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал недавнее высказывание главы МИД Польши Радослава Сикорского. Тот заявил, что Вашингтон пригрозил Москве ликвидацией контингента РФ в зоне спецоперации, если Россия воспользуется в Незалежной ядерным оружием.

"Польский аналог странного диковинного существа по имени [государственный секретарь США Энтони] Блинкен, с гораздо более звучной фамилией Сикорский, по-видимому, решил напугать своих собственных хозяев. Янки (прозвище жителей США. — Прим. Life.ru) до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки", — написал он в соцсети X.

По словам Медведева, учитывая, что президент Польши Анджей Дуда недавно объявил о стремлении разместить тактическое ядерное оружие у себя, страна не останется в стороне и, скорее всего, получит "долю радиоактивного пепла".