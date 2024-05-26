Захарова дала совет польскому министру, угрожавшему России ударом США

Польше вместо комментирования украинского конфликта стоило бы раскрыть имеющуюся у неё информацию об участии США в подрыве "Северных потоков". Об этом Пятому каналу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах "Северных потоков" и роли Вашингтона в этом преступлении", — отреагировала она на слова Радослава Сикорского о том, что США уничтожат российские позиции на Украине в случае применения ядерного оружия.