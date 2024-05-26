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25 мая, 21:15

Захарова дала совет польскому министру, угрожавшему России ударом США

Захарова: Польше следовало бы рассказать о роли США в подрыве "Северных потоков"

Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Польше вместо комментирования украинского конфликта стоило бы раскрыть имеющуюся у неё информацию об участии США в подрыве "Северных потоков". Об этом Пятому каналу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах "Северных потоков" и роли Вашингтона в этом преступлении", — отреагировала она на слова Радослава Сикорского о том, что США уничтожат российские позиции на Украине в случае применения ядерного оружия.

Ранее Сикорский заявил, что США знали о готовящемся теракте на "Северных потоках". Глава МИД Польши добавил, что его отношение к энергетическому проекту было известно давно. Он осуждал строительство газопроводов ещё в 2006 году.

В Кремле оценили данные об установлении всех украинцев-подрывников "Северных потоков"
В Кремле оценили данные об установлении всех украинцев-подрывников "Северных потоков"

Напомним, взрывы на "Северных потоках" в экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Совместное расследование вели Берлин, Копенгаген и Стокгольм, однако результатов это не дало. Москву к материалам дела не допустили. Дания и Швеция в конце февраля этого года прекратили расследование по подрыву "Северных потоков". Копенгаген признал диверсию на трубопроводах, но указал на отсутствие необходимых оснований для возбуждения дела. В Кремле такое решение вызвало изумление. В ФРГ заявили, что по-прежнему заинтересованы в расследовании теракта. Президент России Владимир Путин в феврале подчёркивал, что СП взорвали спецслужбы США.

Лариса Сафронова
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