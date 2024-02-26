В Германии заявили, что по-прежнему заинтересованы в расследовании теракта на "Северных потоках"

Власти Германии по-прежнему заинтересованы в расследовании диверсий на российских газопроводах "Северный поток". Об этом заявила председатель немецкого кабмина Кристиане Хофман, комментируя новость о том, что Дания прекратила следственные мероприятия.

"Правительство ФРГ по-прежнему очень заинтересовано в том, чтобы диверсия [на "Северных потоках"] была расследована и мы узнали, кто за ней стоит", — сказала Хофман журналистам, напомнив, что расследованием в Германии занимается Генпрокуратура, которая и принимает решения о дальнейших действиях.