В Германии заявили, что по-прежнему заинтересованы в расследовании теракта на "Северных потоках"
Хофман: Кабмин ФРГ заинтересован в расследовании по "Северным потокам"
Власти Германии по-прежнему заинтересованы в расследовании диверсий на российских газопроводах "Северный поток". Об этом заявила председатель немецкого кабмина Кристиане Хофман, комментируя новость о том, что Дания прекратила следственные мероприятия.
"Правительство ФРГ по-прежнему очень заинтересовано в том, чтобы диверсия [на "Северных потоках"] была расследована и мы узнали, кто за ней стоит", — сказала Хофман журналистам, напомнив, что расследованием в Германии занимается Генпрокуратура, которая и принимает решения о дальнейших действиях.
Как сообщал Life.ru, о том, что Дания вслед за Швецией прекратила расследование по подрыву "Северных потоков", стало известно сегодня, 26 февраля. Местная полиция признала диверсию на трубопроводах, однако указала на отсутствие необходимых оснований для возбуждения уголовного дела. В Кремле такое решение вызвало изумление, а в Совфеде предположили, что Германия следующей прекратит расследование по "Северным потокам".
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море. Совместное расследование дела вели Берлин, Копенгаген и Стокгольм, но никаких результатов это не дало. Москву к материалам дела не допустили. 7 февраля 2024 года стало известно, что Швеция прекратила расследовать дело по факту взрывов. По информации местной прокуратуры, ей не удалось установить подозреваемых. Президент России Владимир Путин заявил, что "Потоки" взорвали США.
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