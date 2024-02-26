Дания признала диверсию на "Севпотоках", но прекратила расследование

Дания вслед за Швецией объявила о том, что прекращает расследование подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом говорится в пресс-релизе полиции Копенгагена.

"На основании расследования власти могут прийти к выводу, что имела место умышленная диверсия на газопроводах", — говорится в сообщении.