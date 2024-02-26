Дания признала диверсию на "Севпотоках", но прекратила расследование
Дания вслед за Швецией прекратила расследование по подрыву "Северных потоков"
Дания вслед за Швецией объявила о том, что прекращает расследование подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом говорится в пресс-релизе полиции Копенгагена.
"На основании расследования власти могут прийти к выводу, что имела место умышленная диверсия на газопроводах", — говорится в сообщении.
Там заявили, что у них отсутствуют необходимые основания для возбуждения уголовного дела, поэтому Копенгаген приостанавливает расследование уголовного дела по факту взрывов.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море. Совместное расследование дела вели Берлин, Копенгаген и Стокгольм, однако никаких результатов это не дало. Причём Россию к материалам дела не допустили. 7 февраля 2024 года выяснилось, что Швеция прекратила расследовать дело по факту взрывов. По информации местной прокуратуры, им не удалось установить подозреваемых. В Германии расследование продолжается. Президент России Владимир Путин в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что "Потоки" взорвали США. Глава государства пояснил, что в таких инцидентах обычно ищут заинтересованных, однако в данном случае также нужно учитывать и то, кто мог такое совершить.
Getty Images / Danish Defence