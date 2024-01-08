Власти Польши скрывали улики о подрыве "Северных потоков", узнали СМИ

Чиновники Польши располагали доказательствами передвижения по территории страны подозреваемых в подрывах "Северных потоков", но скрыли их. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные от европейских следователей.

"По словам следователей, польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по польской земле", — сказано в материале.

По информации WSJ, следствие достаточно давно пришло к выводу, что подрыв "Северных потоков" совершался с Украины через территорию Польши. Однако нежелание польских властей сотрудничать не позволяет выяснить, было ли в курсе этого прошлое правительство страны или нет.

Собеседники газеты отмечают, что несколько польских агентств безопасности отказались предоставить следствию кадры подозреваемых, запечатлённые камерами видеонаблюдения на территории страны. Кроме того, чиновники ряда ведомств Польши, в том числе агентство внутренней безопасности, не стали отвечать на запросы, а также искажали или предоставляли противоречивую информацию. Так, следователям из Германии пришлось ожидать по меньшей мере два месяца, чтобы встретиться со своими польскими коллегами, благодаря чему у них сложилось впечатление, что Варшава не хочет или не может сотрудничать.