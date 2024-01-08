Власти Польши скрывали улики о подрыве "Северных потоков", узнали СМИ
WSJ: Чиновники Польши скрыли данные о подозреваемых в подрыве "Северных потоков"
Чиновники Польши располагали доказательствами передвижения по территории страны подозреваемых в подрывах "Северных потоков", но скрыли их. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные от европейских следователей.
"По словам следователей, польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по польской земле", — сказано в материале.
По информации WSJ, следствие достаточно давно пришло к выводу, что подрыв "Северных потоков" совершался с Украины через территорию Польши. Однако нежелание польских властей сотрудничать не позволяет выяснить, было ли в курсе этого прошлое правительство страны или нет.
Собеседники газеты отмечают, что несколько польских агентств безопасности отказались предоставить следствию кадры подозреваемых, запечатлённые камерами видеонаблюдения на территории страны. Кроме того, чиновники ряда ведомств Польши, в том числе агентство внутренней безопасности, не стали отвечать на запросы, а также искажали или предоставляли противоречивую информацию. Так, следователям из Германии пришлось ожидать по меньшей мере два месяца, чтобы встретиться со своими польскими коллегами, благодаря чему у них сложилось впечатление, что Варшава не хочет или не может сотрудничать.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш провёл расследование и заявил, что теракты организовали США, также он объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. В Штатах выступили против всех обвинений. Официально следствием занимаются ФРГ, Дания и Швеция, но никаких результатов расследования до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. В начале декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что ФРГ страдает из-за "заморозки" отношений с РФ из-за диверсии. По его словам, сотрудничество, которое страны выстраивали десятилетиями, было подорвано.
А 11 ноября газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц на Украине и в Европе, а также на ряд знакомых с ситуацией источников назвала координатором подрыва "Северных потоков" 48-летнего полковника ВСУ Романа Червинского. Примечательно, что сам офицер сегодня находится под арестом на родине из-за операции, которую он провалил в прошлом году. Червинский вместе с другими лицами договорились с российским лётчиком о том, что тот перегонит на Украину бомбардировщик ВКС РФ. Однако закончилось всё тем, что российские войска нанесли удар по аэродрому Канатово, где должны были посадить угнанный самолёт. Тогда погиб командир части, пострадало 17 военнослужащих и было повреждено два украинских истребителя. Червинскому предъявили обвинение по статье о превышении служебных полномочий.
Getty Images / Danish Defence / Anadolu Agency