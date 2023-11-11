Координатором подрыва "Севпотоков" объявили офицера ВСУ, арестованного за провал угона российского Су-34
Washington Post: Подрыв "Севпотоков" координировал полковник ВСУ Червинский
Полковник ВСУ Роман Червинский. Обложка © X / Serhii_Sokolov
Координатором диверсии на "Северных потоках" был 48-летний полковник ВСУ Роман Червинский. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц на Украине и в Европе, а также ряд знакомых с ситуацией источников.
В материале говорится, что Червинский выполнял функцию координатора в операции по диверсии на "Северных потоках". Он отвечал за логистические вопросы и поддержку команды из шести человек, арендовавших небольшую яхту и использовавших оборудование для дайвинга, чтобы заминировать трубопроводы. WP утверждает, что Червинский принимал распоряжения от "высокопоставленных украинских чиновников", которые докладывали непосредственно главкому ВСУ Валерию Залужному.
К слову, Червинский на родине находится под арестом по делу о провальном угоне российского самолёта в прошлом году. 21 апреля 2023-го Служба безопасности Украины сообщила, что офицеру предъявили обвинение по статье о превышении служебных полномочий. По версии следствия, Червинский вместе с другими лицами самовольно решил провести так называемую спецоперацию с целью завладеть самолётом ВКС РФ. Российский пилот согласился на предложение угнать Су-24, Су-34 или бомбардировщик Ту-22М3 и посадить его на подконтрольном ВСУ аэродроме Канатово в Кировоградской области. Таким образом, он выведал полезные данные. В итоге Российская армия нанесла удар по аэродрому Канатово, который привёл к гибели командира воинской части, ранению 17 военнослужащих и уничтожению двух истребителей ВСУ.
Ранее МИД РФ сообщил о том, что Россия свернула работу над проектом председателя Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) по расследованию подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". В ведомстве отметили, что страны Запада оказались не готовы к серьёзной работе, а пытаются найти возможность спустить всё "на тормозах".