СБУ обвинила украинских военных в провале угона российского самолёта в прошлом году
СБУ: К обстрелу аэродрома Канатово летом 2022-го привела попытка угона самолёта
К обстрелу аэродрома Канатово в Кировоградской области летом 2022 года привела провалившаяся попытка угона российского самолёта, которая была инициирована отдельными военными. Об этом заявила Служба безопасности Украины.
"По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолётом Воздушно-космических сил РФ, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины", — говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале.
Российские ВКС узнали о месте базирования самолётов и личного состава ВВС Украины и нанесли удар. СБУ уточняет, что в результате погиб командир воинской части, а 17 человек получили ранения. Кроме того, были ликвидированы два боевых истребителя. На взлётно-посадочной полосе же были зафиксированы серьёзные повреждения. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям за госизмену и превышение служебных полномочий.
Лайф напоминает, что ВСУ к началу спецоперации столкнулись с дефицитом боевых самолётов. Киев пытался получить истребители любой ценой, в итоге украинцы хотели завербовать российского пилота и уговорить его перегнать воздушное судно. Лётчику пообещали до двух миллионов долларов, а также политическое убежище для него и его семьи.
Вербовщики полагали, что российский самолёт проще угнать во время боевого вылета. Сначала пилот должен был сфотографировать номер на фоне техники, а после вывезти свою семью в нейтральную страну — Болгарию, Германию или Прибалтику, а затем угнать самолёт и посадить его на подконтрольном ВСУ аэродроме Канатово в Кировоградской области. Предполагалось, что угонят Су-24, Су-34 или бомбардировщик Ту-22М3. Однако в итоге обо всём узнала ФСБ. Операцией по угону российских истребителей руководили сотрудники британской разведки MI6.
Getty Images / Maxym Marusenko