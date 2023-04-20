КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 17:42

СБУ обвинила украинских военных в провале угона российского самолёта в прошлом году

СБУ: К обстрелу аэродрома Канатово летом 2022-го привела попытка угона самолёта

К обстрелу аэродрома Канатово в Кировоградской области летом 2022 года привела провалившаяся попытка угона российского самолёта, которая была инициирована отдельными военными. Об этом заявила Служба безопасности Украины.

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"По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолётом Воздушно-космических сил РФ, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины", — говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале.

Российские ВКС узнали о месте базирования самолётов и личного состава ВВС Украины и нанесли удар. СБУ уточняет, что в результате погиб командир воинской части, а 17 человек получили ранения. Кроме того, были ликвидированы два боевых истребителя. На взлётно-посадочной полосе же были зафиксированы серьёзные повреждения. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям за госизмену и превышение служебных полномочий.

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Лайф напоминает, что ВСУ к началу спецоперации столкнулись с дефицитом боевых самолётов. Киев пытался получить истребители любой ценой, в итоге украинцы хотели завербовать российского пилота и уговорить его перегнать воздушное судно. Лётчику пообещали до двух миллионов долларов, а также политическое убежище для него и его семьи.

Вербовщики полагали, что российский самолёт проще угнать во время боевого вылета. Сначала пилот должен был сфотографировать номер на фоне техники, а после вывезти свою семью в нейтральную страну — Болгарию, Германию или Прибалтику, а затем угнать самолёт и посадить его на подконтрольном ВСУ аэродроме Канатово в Кировоградской области. Предполагалось, что угонят Су-24, Су-34 или бомбардировщик Ту-22М3. Однако в итоге обо всём узнала ФСБ. Операцией по угону российских истребителей руководили сотрудники британской разведки MI6.

Обложка ©

Getty Images / Maxym Marusenko

Никита Осипов
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