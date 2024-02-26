"Вызывает изумление": Песков прокомментировал прекращение Данией расследования теракта на "Севпотоках"
Песков: Прекращение Данией расследования теракта на СП вызывает изумление
Прекращение полицией Дании расследования по поводу подрыва газопроводов "Северный поток" вызывает изумление. Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация близка к абсурдной.
"С одной стороны, перед нами это вот имеет место преднамеренная диверсия, с другой стороны, никакого продвижения дальше… Ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление", — сказал журналистам представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Дания вслед за Швецией прекратила расследование по подрыву "Северных потоков". Местная полиция признала диверсию на трубопроводах, но при этом заявила об отсутствии необходимых оснований для возбуждения уголовного дела.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море. Совместное расследование дела вели Берлин, Копенгаген и Стокгольм, однако никаких результатов это не дало. Причём Москву к материалам дела не допустили. 7 февраля 2024 года стало известно, что Швеция прекратила расследовать дело по факту взрывов. По информации местной прокуратуры, им не удалось установить подозреваемых. В Германии расследование продолжается. Президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что "Потоки" взорвали США. Глава государства пояснил, что в таких инцидентах обычно ищут заинтересованных, однако в данном случае также нужно учитывать и то, кто мог такое совершить.
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