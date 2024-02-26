"Вызывает изумление": Песков прокомментировал прекращение Данией расследования теракта на "Севпотоках"

"С одной стороны, перед нами это вот имеет место преднамеренная диверсия, с другой стороны, никакого продвижения дальше… Ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление", — сказал журналистам представитель Кремля.

Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море. Совместное расследование дела вели Берлин, Копенгаген и Стокгольм, однако никаких результатов это не дало. Причём Москву к материалам дела не допустили. 7 февраля 2024 года стало известно, что Швеция прекратила расследовать дело по факту взрывов. По информации местной прокуратуры, им не удалось установить подозреваемых. В Германии расследование продолжается. Президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что "Потоки" взорвали США. Глава государства пояснил, что в таких инцидентах обычно ищут заинтересованных, однако в данном случае также нужно учитывать и то, кто мог такое совершить.