Норвегию предупредили об угрозе после слива гостайны о подлодках НАТО рядом с "Севпотоками"

США могут осуществить диверсию против газовой инфраструктуры Норвегии, по которой идут поставки в Европу, так как им выгодно сделать ЕС зависимым от собственного СПГ. Такое мнение высказал политический эксперт Игорь Пшеничников в связи со сливом гостайны о подлодках НАТО рядом с "Северными потоками".

До начала специальной военной операции на Украине Россия являлась для европейцев самым крупным поставщиком природного газа с долей 45% от общих объёмов. Богатая этим ресурсом Норвегия даже с внушительным 31% не могла конкурировать с РФ. Однако после начала военных действий всё изменилось, Россия утратила позиции, и норвежские экспортёры забрали себе лидерство: доля поставок на европейский рынок возросла до 56% газового баланса ЕС.

"Именно поэтому можно прогнозировать, что дни норвежской газовой системы в Северном море, через которую норвежский газ поставляется в Европу, сочтены", — убеждён руководитель отдела политики "Царьграда".

Он объяснил, что, саботировав инфраструктуру для доставки газа в ФРГ, Бельгию, Францию, Великобританию и Польшу, общая протяжённость которой превышает 5000 миль, Штаты организуют энергетическую блокаду Европы и посадят её на иглу от собственного СПГ. Политэксперт также напомнил про слив данных о взрыве "Северных потоков" от американского журналиста Сеймура Херша, в котором был сделан акцент на том, что именно норвежцы содействовали спецслужбам США в подготовке подрыва российских трубопроводов. Теперь можно будет обвинить Россию, если с газопроводом Норвегии произойдёт нечто похожее. При этом целью атаки могут стать не только трубы, но и расположенные в Северном море газовые вышки, что даже проще осуществить. В принципе, в ЕС даже могут посчитать это весомым поводом для объявления войны РФ.