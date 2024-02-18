В Кремле заявили о возможности запустить "Северный поток" за неделю, но есть нюанс
Путин: Для запуска сохранившейся нити "Северного потока" потребуется неделя
Запустить сохранившуюся после теракта ветку газопровода "Северный поток" возможно за неделю, но Германия не проявляет к этому интереса, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Путин заявил о возможности запустить "Северный поток" за неделю. Видео © T.me / Зарубин
"В конце концов, всё зависит только от решения Правительства Германии. "Северный поток – 2" — одна нитка сохранилась, несмотря на теракт. "Северный поток – 1" разрушен, повреждена одна нитка, по-моему, "Северного потока – 2", но одна-то работает", — сказал президент. Фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале журналиста.
По его словам, весь процесс тормозит Германия. При этом глава государства отметил, что возобновить работу газопровода можно за неделю, однако представительство страны не хочет запускать сохранившуюся нить.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море. Следствие вели Берлин, Копенгаген и Стокгольм, но результатов расследование не дало. При этом Россию к материалам дела не допускают. 6 февраля 2024 года выяснилось, что Прокуратура Швеции собирается объявить о прекращении расследования. На следующий день ведомство объявило об этом решении, заявив, что не удалось установить подозреваемых. В Германии расследование продолжается.
ТАСС / Пётр Ковалёв