В Кремле заявили о возможности запустить "Северный поток" за неделю, но есть нюанс

Запустить сохранившуюся после теракта ветку газопровода "Северный поток" возможно за неделю, но Германия не проявляет к этому интереса, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин заявил о возможности запустить "Северный поток" за неделю. Видео © T.me / Зарубин

"В конце концов, всё зависит только от решения Правительства Германии. "Северный поток – 2" — одна нитка сохранилась, несмотря на теракт. "Северный поток – 1" разрушен, повреждена одна нитка, по-моему, "Северного потока – 2", но одна-то работает", — сказал президент. Фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале журналиста.