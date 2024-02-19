Немецкие чиновники случайно слили гостайну о подлодках НАТО рядом с "Севпотоками"

Генпрокуратура Германии инициировала проверку по факту раскрытия гостайны при создании газопровода "Северный поток – 2". В ходе работ над проектом в Сеть были слиты секретные данные о маршрутах и оружии атомных субмарин НАТО, сообщила немецкая газета Bild.

Внимание надзорного органа привлекло разрешение на планирование топливной магистрали, опубликованное Горным ведомством города Штральзунд в 2018 году. На 556-й странице документа содержатся сведения о районах действия подлодок и количестве оружия на них, помеченные как секретные и предназначенные лишь для служебного пользования. При этом глава регулятора обещал не допустить просачивания данных в Сеть.