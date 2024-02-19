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18 февраля, 22:22

Немецкие чиновники случайно слили гостайну о подлодках НАТО рядом с "Севпотоками"

Bild: В ФРГ чиновники раскрыли гостайну о подлодках НАТО при планировании "СП-2"

Генпрокуратура Германии инициировала проверку по факту раскрытия гостайны при создании газопровода "Северный поток – 2". В ходе работ над проектом в Сеть были слиты секретные данные о маршрутах и оружии атомных субмарин НАТО, сообщила немецкая газета Bild.

Внимание надзорного органа привлекло разрешение на планирование топливной магистрали, опубликованное Горным ведомством города Штральзунд в 2018 году. На 556-й странице документа содержатся сведения о районах действия подлодок и количестве оружия на них, помеченные как секретные и предназначенные лишь для служебного пользования. При этом глава регулятора обещал не допустить просачивания данных в Сеть.

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Всем причастным грозит до пяти лет лишения свободы, уточнили в газете.

Напомним, что "Северные потоки" были уничтожены в ночь на 26 сентября 2022 года. В интервью журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин заявил, что за терактом стоят американские спецслужбы.

Обложка ©

Flickr / U.S. Pacific Fleet

Илья Пушкарев
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