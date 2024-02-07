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7 февраля, 10:36

"Примечательно": В Кремле оценили отказ Швеции от расследования по "Северным потокам"

Песков назвал примечательным отказ Швеции от расследования по "Северным потокам"

Отказ Стокгольма от расследования по "Северным потокам" является примечательным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал соответствующее заявление шведской прокуратуры, где сообщили, что все материалы переданы ФРГ.

"Германия потеряла важный актив, там были фирмы германские, которые принимали участие в совместном предприятии, которое было оператором тех труб, которые были взорваны. Было опубликовано много данных о том, кто может стоять за этим, поэтому решение примечательное. И примечательно, что таким образом оно было прекращено", — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, сейчас необходимо посмотреть, как Берлин отнесётся к проведению расследования, учитывая, что ФРГ многое потеряла после теракта. В результате случившегося пострадали местные налогоплательщики, а также компании, которые теряют конкурентоспособность без газа. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва будет следить за расследованием ЧП.

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Как сообщал Life.ru, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Официально следствием занимались Германия, Дания и Швеция, однако никаких результатов расследования до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. 6 февраля 2024 года стало известно, что прокуратура Швеции собирается объявить о прекращении расследования. На следующий день ведомство объявило об этом решении, отметив, что не удалось установить подозреваемых.

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Getty Images / Danish Defence

Никита Осипов
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