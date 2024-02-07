Отказ Стокгольма от расследования по "Северным потокам" является примечательным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал соответствующее заявление шведской прокуратуры, где сообщили, что все материалы переданы ФРГ.

"Германия потеряла важный актив, там были фирмы германские, которые принимали участие в совместном предприятии, которое было оператором тех труб, которые были взорваны. Было опубликовано много данных о том, кто может стоять за этим, поэтому решение примечательное. И примечательно, что таким образом оно было прекращено", — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, сейчас необходимо посмотреть, как Берлин отнесётся к проведению расследования, учитывая, что ФРГ многое потеряла после теракта. В результате случившегося пострадали местные налогоплательщики, а также компании, которые теряют конкурентоспособность без газа. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва будет следить за расследованием ЧП.