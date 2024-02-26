В Совфеде заявили, что Германия следующей прекратит расследование подрыва "Потоков"

Германия вслед за Данией и Швецией прекратит расследование подрыва "Северных потоков". Эти страны продолжают делать всё, чтобы скрыть причастность НАТО к диверсии. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Никакого другого объяснения здесь быть не может. Если бы было хоть какое-то другое объяснение, оно бы обязательно было использовано теми, кто совершенно позорным образом такое решение принимал сначала в Швеции, а теперь вот уже и в Дании. Но осталось дождаться, что такое же решение примет Германия", — отметил он в беседе с RT.

По словам Косачёва, ключевая задача международной следственной группы — не установить истинного организатора подрыва, то есть Запад.

"И с возрастающей степенью вероятности, подчёркиваю, от убывающей к возрастающей: это Украина, это страны Евросоюза, поддерживающие Украину, и это Соединённые Штаты Америки с самой высокой степенью вероятности в последнем случае", — указал он.

Вице-спикер Совфеда добавил, что при сохранении следственной группы ей придётся показывать результаты работы. Однако их, по мнению Косачёва, может предсказать любой человек со здравым смыслом и логикой.