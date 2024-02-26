В Совфеде заявили, что Германия следующей прекратит расследование подрыва "Потоков"
Косачёв: ФРГ после Дании и Швеции прекратит расследование по "Северным потокам"
Германия вслед за Данией и Швецией прекратит расследование подрыва "Северных потоков". Эти страны продолжают делать всё, чтобы скрыть причастность НАТО к диверсии. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
"Никакого другого объяснения здесь быть не может. Если бы было хоть какое-то другое объяснение, оно бы обязательно было использовано теми, кто совершенно позорным образом такое решение принимал сначала в Швеции, а теперь вот уже и в Дании. Но осталось дождаться, что такое же решение примет Германия", — отметил он в беседе с RT.
По словам Косачёва, ключевая задача международной следственной группы — не установить истинного организатора подрыва, то есть Запад.
"И с возрастающей степенью вероятности, подчёркиваю, от убывающей к возрастающей: это Украина, это страны Евросоюза, поддерживающие Украину, и это Соединённые Штаты Америки с самой высокой степенью вероятности в последнем случае", — указал он.
Вице-спикер Совфеда добавил, что при сохранении следственной группы ей придётся показывать результаты работы. Однако их, по мнению Косачёва, может предсказать любой человек со здравым смыслом и логикой.
О том, что Дания вслед за Швецией прекратила расследование по подрыву "Северных потоков", стало известно сегодня, 26 февраля. Местная полиция признала диверсию на трубопроводах, однако указала на отсутствие необходимых оснований для возбуждения уголовного дела. В Кремле такое решение вызвало изумление.
Как сообщал Life.ru, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море. Совместное расследование дела вели Берлин, Копенгаген и Стокгольм, но никаких результатов это не дало. Москву к материалам не допустили. 7 февраля 2024 года стало известно, что Швеция прекратила расследовать дело по факту взрывов. По информации местной прокуратуры, ей не удалось установить подозреваемых. В Германии расследование продолжается. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Потоки" взорвали США.
Getty Images / Swedish Coast