В Кремле оценили данные об установлении всех украинцев-подрывников "Северных потоков"

Между Москвой и Киевом нет механизмов по обмену информацией о подрывах "Северных потоков". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-депутата Верховной рады украины Андрея Деркача об установлении личностей всех граждан Незалежной, которые участвовали в диверсии.

"У нас нет никаких механизмов обмена информацией с киевским режимом, да и вряд ли можно их себе сейчас представить", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, делилась ли Украина с Россией сведениями о подрыве "Северных потоков".

Официальный представитель Кремля добавил, что, в случае если эта информация будет считаться достойной внимания, на неё следует обратить внимание Дании, Швеции и другим заинтересованным государствам.