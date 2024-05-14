Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 09:46

В Кремле оценили данные об установлении всех украинцев-подрывников "Северных потоков"

Песков: У России нет механизмов обмена информацией с Украиной по "Севпотокам"

Между Москвой и Киевом нет механизмов по обмену информацией о подрывах "Северных потоков". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-депутата Верховной рады украины Андрея Деркача об установлении личностей всех граждан Незалежной, которые участвовали в диверсии.

"У нас нет никаких механизмов обмена информацией с киевским режимом, да и вряд ли можно их себе сейчас представить", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, делилась ли Украина с Россией сведениями о подрыве "Северных потоков".

Официальный представитель Кремля добавил, что, в случае если эта информация будет считаться достойной внимания, на неё следует обратить внимание Дании, Швеции и другим заинтересованным государствам.

В Бундестаге осудили власти ФРГ за препятствия в расследовании ЧП на "Северных потоках"
В Бундестаге осудили власти ФРГ за препятствия в расследовании ЧП на "Северных потоках"

Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что удалось установить практически всю группу подрывников, которые участвовали в подрыве "Северных потоков". По словам парламентария, их готовили в Житомирской области Украины и в Румынии вблизи базы НАТО.

Взрывы на "Северных потоках" в экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Совместное расследование вели Берлин, Копенгаген и Стокгольм, однако результатов это не дало. Москву к материалам дела не допустили. Дания и Швеция в конце февраля этого года прекратили расследование по подрыву "Северных потоков". Копенгаген признал диверсию на трубопроводах, но указал на отсутствие необходимых оснований для возбуждения дела. В Кремле такое решение вызвало изумление. В ФРГ же заявили, что по-прежнему заинтересованы в расследовании теракта. Президент России Владимир Путин в феврале подчёркивал, что СП взорвали спецслужбы США.

Обложка ©

ТАСС / AP

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Северный поток – 2
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров