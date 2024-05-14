В Кремле оценили данные об установлении всех украинцев-подрывников "Северных потоков"
Песков: У России нет механизмов обмена информацией с Украиной по "Севпотокам"
Между Москвой и Киевом нет механизмов по обмену информацией о подрывах "Северных потоков". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-депутата Верховной рады украины Андрея Деркача об установлении личностей всех граждан Незалежной, которые участвовали в диверсии.
"У нас нет никаких механизмов обмена информацией с киевским режимом, да и вряд ли можно их себе сейчас представить", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, делилась ли Украина с Россией сведениями о подрыве "Северных потоков".
Официальный представитель Кремля добавил, что, в случае если эта информация будет считаться достойной внимания, на неё следует обратить внимание Дании, Швеции и другим заинтересованным государствам.
Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что удалось установить практически всю группу подрывников, которые участвовали в подрыве "Северных потоков". По словам парламентария, их готовили в Житомирской области Украины и в Румынии вблизи базы НАТО.
Взрывы на "Северных потоках" в экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Совместное расследование вели Берлин, Копенгаген и Стокгольм, однако результатов это не дало. Москву к материалам дела не допустили. Дания и Швеция в конце февраля этого года прекратили расследование по подрыву "Северных потоков". Копенгаген признал диверсию на трубопроводах, но указал на отсутствие необходимых оснований для возбуждения дела. В Кремле такое решение вызвало изумление. В ФРГ же заявили, что по-прежнему заинтересованы в расследовании теракта. Президент России Владимир Путин в феврале подчёркивал, что СП взорвали спецслужбы США.
ТАСС / AP