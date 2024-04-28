Немецкие власти мешают расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Как заявил в интервью ТАСС депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре, тем самым правительство ФРГ в очередной раз показало, что не представляет интересы своего народа, а работает против них.

Собеседник информагентства заявил о том, что надо приветствовать китайскую инициативу о проведении международного расследования по поводу этих диверсий. В то же время народный избранник сообщил об отсутствии сомнений в том, что главными подозреваемыми являются Соединённые Штаты.

"Однако правительство ФРГ замалчивает информацию и препятствует расследованию диверсии и террористического акта против немецкой и российской инфраструктуры. Так что, как и прежде, будет выступать против такого расследования на международном уровне", — заявил парламентарий.

Таким образом, по словам депутата Бундестага, правительство Германии в очередной раз показало, что не представляет интересы немцев, а работает против них. Он также подчеркнул, что Берлин не будет сотрудничать с Москвой в рамках этих расследований. Законотворец отметил, что кабинет министров Федеративной Республики своей санкционной политикой и агрессивной риторикой в отношении России признаёт, что это наносит ущерб благосостоянию, активам и безопасности немецкого народа.