Прокуратура ФРГ уже разбирается в обстоятельствах диверсий на газопроводах "Северный поток". Так в МИД Германии отреагировали на инициативу КНР провести международное расследование под эгидой Организации Объединённых Наций.

"Расследование уже ведётся — федеральным генеральным прокурором", — отметили там в беседе с РИА "Новости".

Примечательно, что такой ответ стал уже стандартным за время расследования теракта. Напомним, что за более чем 1,5 года официальные ведомства ФРГ так и не предоставили данные о случившемся.