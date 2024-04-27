В МИД ФРГ ушли от ответа на призыв Китая к расследованию диверсий на "Северных потоках"
МИД ФРГ — о призыве Китая к расследованию диверсий на "Потоках": Оно уже ведётся
Прокуратура ФРГ уже разбирается в обстоятельствах диверсий на газопроводах "Северный поток". Так в МИД Германии отреагировали на инициативу КНР провести международное расследование под эгидой Организации Объединённых Наций.
"Расследование уже ведётся — федеральным генеральным прокурором", — отметили там в беседе с РИА "Новости".
Примечательно, что такой ответ стал уже стандартным за время расследования теракта. Напомним, что за более чем 1,5 года официальные ведомства ФРГ так и не предоставили данные о случившемся.
О том, что Китай просит провести под эгидой ООН международное расследование подрыва "Северных потоков", стало известно 26 апреля. Как подчеркнул заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан, международному сообществу стоит избегать в этом деле двойных стандартов.
Как сообщал Life.ru, взрывы на "Северных потоках" в экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море случились 26 сентября 2022 года. Тогда произошедшее совместно расследовали Берлин, Копенгаген и Стокгольм, однако результатов это не дало. Дания и Швеция в конце февраля прекратили расследование по подрыву "Северных потоков". Копенгаген признал диверсию на трубопроводах, но указал на отсутствие необходимых оснований для возбуждения уголовного дела. В Кремле такое решение вызвало изумление. В ФРГ же заявили, что по-прежнему заинтересованы в расследовании теракта. РФ была отстранена от материалов расследования. При этом президент России Владимир Путин заявлял о том, что СП взорвали спецслужбы США.
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